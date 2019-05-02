Beşiktaş başkanlığı için adaylar; Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman'ın yanı sıra adaylığını çok önceden açıklayan Hürser Tekinoktay, seçime girmek gerekli olan 270 imzayı tamamladı ve dosyalarını divan kuruluna teslim etti.

Orman ve Tekinoktay, geçici yönetim kurulu listelerini de divan kuruluna sundu. Her iki aday kesin yönetim kurulu listelerini ise 8 Mayıs Çarşamba gününe kadar verebilecek.

Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul, 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde son genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs Pazar günü yapılacak.

HÜRSER TEKİNOKTAY: EN YÜKSEK KATILIMI BEKLİYORUZ

Olağan seçimli genel kurulda başkan aday olan Hürser Tekinoktay yaşadığı zorlu sürecin ardından adaylığını resmiyete kavuşturduğunu belirterek, "Tüm Beşiktaşlıları 116 yıllık teamüllere sahip çıkması için sandığa çağırıyoruz. Seçimin yüksek katılımla olmasını istiyoruz" dedi.

Kongre üyelerinin seçime gelirken oy kullanabilecek başka kişileri de sandığa getirmesi için çalışmalarını isteyen Tekinoktay, "Bu kadar hadisesi ve ilginç gelişmeleri olan seçimde en yüksek katılımı bekliyoruz. Son 20 yılda hiçbir kulüpte böyle bir olay yaşanmamıştır" diye konuştu.

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Başkan adaylığı için topladıkları ve kargo yoluyla gönderdikleri bazı imzaların divan kurulu tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Tekinoktay, bu imzaları mahkeme kararıyla işleme koydurduklarını dile getirdi.

Adayların saygı ve dürüstlük çerçevesinde hizmet vermesi gerektiğini anlatan Tekinoktay, "Benim adaylığımdan veya başkanlık rekabetinden ziyade hukuksuz bir dayatmanın olmaması gerektiğine dair mahkeme kararıyla çıkan hükümdür. Bunu mahkeme kararıyla yapıyor olmamız üzücüdür. Mahkeme, divan kurulu tarafından kabul edilmeyen, kargo tutanakları olan, devlete vergileri ödenmiş resmi evraklarla reddedilen imzalarımızın işleme konulmasını istedi" değerlendirmesinde bulundu.

