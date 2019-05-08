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  4. 08 Mayıs 2019 18:06

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay yönetim kurulu listelerini açıkladı

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul için mevcut başkan Fikret Orman bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listelerini teslim etti.

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay yönetim kurulu listelerini açıkladı
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Beşiktaş’ta gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adayları listelerini teslim etti.

Fikret Orman’a karşı rakip olan Hürser Tekinoktay listesini saat 15.00 itibariyle teslim ederken, Başkan Fikret Orman’ın da listesi belli oldu. Mevcut yönetimde yer alan 4 yönetici, Orman’ın listesinde kendisine yer bulamadı. Pazar günü yapılacak olan seçimde Fikret Orman yeniden başkan seçilirse, mevcut yönetimde yer alan Candaş Tolga Işık, Metin Albayrak, Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Gökçe Meriçten görev almayacak.

Fikret Orman’ın listesi şu şekilde:

ASİL ÜYELER

Serdal Adalı
Deniz Atalay
Ahmet Ürkmezgil
Ahmet Kavalcı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Umut Güner
Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemre

YEDEK ÜYELER

Hüseyin Mican
Hakan Özköse
Erdal Karacan
Melih Aydoğdu
Serkan Yazıcıoğlu

TEKİNOKTAY DA LİSTESİNİ TESLİM ETTİ

Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini teslim etti. Son yapılan tüzük tadil kongresiyle 9 asil ve 4 yedek üyeye düşen listede şu isimler yer aldı:

ASİL ÜYELER

Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Yağmur Sağnak
Levon Kamer Dökmeciyan
Ercan Ozan
Nilay Yılmaz
Mehmet Bilal Özokur
Ersan Aksoylu
Aker Çıtak

YEDEK ÜYELER

Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi
Engin Bayraktutan
Mehmet Serkan Engin

Beşiktaş , fikret orman , Hürser Tekinoktay
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