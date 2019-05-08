Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay yönetim kurulu listelerini açıkladı

Beşiktaş’ta gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde başkan adayları listelerini teslim etti.

Fikret Orman’a karşı rakip olan Hürser Tekinoktay listesini saat 15.00 itibariyle teslim ederken, Başkan Fikret Orman’ın da listesi belli oldu. Mevcut yönetimde yer alan 4 yönetici, Orman’ın listesinde kendisine yer bulamadı. Pazar günü yapılacak olan seçimde Fikret Orman yeniden başkan seçilirse, mevcut yönetimde yer alan Candaş Tolga Işık, Metin Albayrak, Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Gökçe Meriçten görev almayacak.

ASİL ÜYELER

Serdal Adalı

Deniz Atalay

Ahmet Ürkmezgil

Ahmet Kavalcı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Umut Güner

Hüseyin Yücel

Doğan Küçükemre

YEDEK ÜYELER

Hüseyin Mican

Hakan Özköse

Erdal Karacan

Melih Aydoğdu

Serkan Yazıcıoğlu

TEKİNOKTAY DA LİSTESİNİ TESLİM ETTİ

Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini teslim etti. Son yapılan tüzük tadil kongresiyle 9 asil ve 4 yedek üyeye düşen listede şu isimler yer aldı:

ASİL ÜYELER

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Yağmur Sağnak

Levon Kamer Dökmeciyan

Ercan Ozan

Nilay Yılmaz

Mehmet Bilal Özokur

Ersan Aksoylu

Aker Çıtak

YEDEK ÜYELER

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi

Engin Bayraktutan

Mehmet Serkan Engin

