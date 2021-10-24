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Burak Yılmaz taraftarlar tarafından ıslıklandı

Burak Yılmaz taraftarlar tarafından ıslıklandı

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Brest'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz'ı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Geçen sezon Lille'in Fransa Ligue 1 şampiyonluğunda büyük katkısı olan Burak Yılmaz, son haftalarda düşüşe geçti. Milli futbolcumuz son olarak Brest'le 1-1 berabere kaldıkları maçta tribünler tarafından ıslıklandı.

BURAK YILMAZ DOĞRUDAN SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTU
Karşılaşmanın 77. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine Jonathan Ikone oyuna dahil oldu. Milli futbolcumuz saha kenarına gelirken tribünler tarafından ıslıklandı. Hocasına tepki gösteren Burak doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Etiketler burak yılmaz ıslık taraftar
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