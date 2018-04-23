Çağlar Söyüncü soyunma odası kapısını tekmeledi

Almanya Bundesliga’da düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Freiburg deplasmanda Hamburg’a 1-0 mağlup oldu. Volksparkstadion’da oynanan mücadelenin 71. dakikada Çağlar Söyüncü kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken soyunma odası koridorlarındaki sinirli tavırları dikkat çekti.

Bild gazetesinde yer alan habere göre milli futbolcu hakemin elini sıkıp soyunma odasına giderken burada kapıya sert bir tekme attı. Oldukça sinirli olduğu belirtilen 21 yaşındaki futbolcunun maçın geri kalanını odada televizyon başında takip ettiği bildirildi.