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Erden Timur canlı yayında açıkladı: Galatasaray'a geri dönecek mi?

Erden Timur canlı yayında açıkladı: Galatasaray'a geri dönecek mi?
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Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, görevine geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya canlı yayında yanıt verdi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili görevinden ayrılan Erden Timur, CNBC-e'de kendi işleri ve sarı-kırmızılılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, "Galatasaray ile çok güzel sürecimiz geçti ama eskiden beri öyleydi. Yönetici pozisyonunda çalışmadan önce de öyle. O öyle devam edecek zaten. Her türlü elimden geleni yapacağım. Kendi işimle ilgili, yurt dışında işlerimiz var. Halka arzla ilgili çalışmalarımız var. Yeni projelerle ilgili çalışmalarımız var. Onları anlatmaya başlayacağız. Uzak kaldığımız için çok yapacak şeyimiz var. Bu sefer onlara odaklanacağız" dedi.

'HER ZAMAN AÇIK KAPI OLUR'

Kendi işlerini tamamlamasının ardından ileride Galatasaray'da göreve geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya soruya yanıt veren Erden Timur, "Konu bir şekilde Galatasaray'a geliyor. Hayattaki en güzel günler, ben öyle nitelendiriyorum. Milyonlarca insan yerinizde olmak ister. Her anına şükretmek gereken bir şey. Ben hep güzel şeylerle anıyorum. Zorlukları var ama çok güzel geçti. İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur" ifadelerini kullandı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray erden timur Sportif AŞ Başkan Vekili
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