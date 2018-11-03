Erwin Koeman: Neler olacağı sadece başkan söyleyebilir

Fenerbahçe Antrenörü Erwin Koeman, Galatasaray maçının ardından konuştu. Galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyleyen Koeman, karşılaşma sonrasında çıkan kavga sonucunda da Soldado ve Jailson’un kırmızı kart gördüğünü söyledi.

Cocu’nun görevden alınmasının ardından Galatasaray derbisinde takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Erwin Koeman, olaylı karşılaşmanın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Fatih Terim gibi öncelikle tribünde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’le ilgili konuşan Koeman, “Öncelikli olarak Fenerbahçe taraftarı Koray Şener maçın ilk yarısında maalesef hayatını kaybetti. Bu haberden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bu durum bir futbol maçından çok daha önemli. Ailesinin yanındayız” dedi.

“OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMADIK"

Oyun planları olduğunu ve bu planın da işe yaradığını düşündüğünü söyleyen Erwin Koeman, “1-0 geriye düştüğümüzde de bu düşüncem aynıydı. Maçın genelinde Galatasaray topa daha fazla sahiptir ama biz daha çok pozisyona girdik. Duran toptan golü buldular. Maçtan önce, bu takıma karşı her zaman pozisyon bulabileceğimizi söylemişti. Disiplini son ana kadar koruduk ve bunu görmek güzeldi. 49. dakikada 2-0 oldu ve bu dakikadan sonra işler bizim için zordu. Sonrasında topun bizde kalmasını sağladık ve boşluklar bulduk. Penaltıyla gol bulduk ve sonrasında 2-2’yi yakaladık. Ama maçı kazanmamız gerekiyordu bugün. Kazanamadığımız için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

“FİT DURUMDA OLSAYDI, VALBUENA'YI ÇIKARMAZDIM"

Valbuena’nın çok iyi bir maç çıkardığını söyleyen Koeman, “Valbuena yorgundu. Bu nedenle çıkardık kendisini. Böyle bir maç oynuyorsunuz ve uzun zamandır da oynamıyordu Valbuena. İyi bir maç çıkardı. Teknik açıdan çok iyi bir maç çıkardı. Gollere katkı yaptı. Fit durumda olsaydı, yorgun olmasaydı ve ben kendisini o zaman çıkarsaydım, iyi bir hoca olmadığım anlamına gelirdi bu durum” dedi. Oyun planının teknik futbol üzerine olduğunu söyleyen Erwin Koeman, “Phillip de ben de Hollandalıyız. Teknik futbol oynamayı seviyoruz. Fenerbahçe şu anda şanssız bir dönemden geçiyor. Phillip deplasmanda oynanan Malatya maçına çıktı, çok önemli pozisyonlar ürettik ve birçok gol atacak pozisyonlar bulduk. Ama rakip bir gol attı ve öyle bitti. Bazen şansa ihtiyacınız oluyor. Bugün biraz şans yanımızdaydı. Ama oyuncularımın mental durumlarından. Oyun planına sadık kalmasından dolayı mutlu ve umutluyum. Bugün duran toplar bizi zorladı. Arka direkte Isla var. Tekrar izleyeceğim neler yaptıklarımızı. Galatasaray’ın da kaliteli oyuncuları var. Belhanda çok iyi ve sert ortalar yapıyor ve iyi de kafa vuran oyuncuları var. Bir topları da direkten döndü. Antrenmanlarda bunları çalışmamız gerekiyor. Futbolda gollerin yüzde 40-50’si duran toplardan atılıyor” açıklamasını yaptı.

"NELER OLACAĞINI SADECE BAŞKAN SÖYLEYEBİLİR"

Kendisinin takımdaki kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Erwin Koeman, “Neler olacağını bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Başkan, benden ve Chris’ten, bu maçın hazırlığı için kalmamızı istedi. Bundan sonraki süreçte neler olabileceğini sadece başkan söyleyebilir” dedi.

Karşılaşmanın sonunda çıkan kavgayla ilgili de konuşan Koeman, “Hakem son düdüğünü çaldığında Chris’in yanına gidiyordum ve maçın sonucu için üzgün olduğumu söylemek istiyordum. Bir anda 30-40 kişi gördüm. Görüntüleri de izleyemedim. Ama şunu biliyorum, Soldado ve Jailson maçın ardından kırmızı kart görmüşler. Hiç sevdiğim şeyler değil bunlar. Disipline ihtiyacımız var. Eğer eşinizle kavga ediyorsanız güzeldir, ama böyle kavgalar düşündürücü. Bugün çok iyi işler yaptık ve bu görüntüler hiç hoşuma gitmedi” diyerek sözlerini tamamladı.

