Eski futbolcu Doğan Küçükduru koronavirüse yenik düştü

Göztepe'nin efsane futbolcusu Doğan Küçükduru (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Göztepe'nin eski futbolcularından Doğan Küçükduru, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Göztepe’nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. A Milli Takım'da da 1 kez forma giyen Küçükkuru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda Koronavirüs tedbirleriyle defnedilecek.