Fenerbahçe Kadıköy'de 4 golle kazandı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırladığı maçı 4-2 kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadele veren Fenerbahçe ile alt sıralar ile puan farkını açmak isteyen Adana Demirspor karşılaştı. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri 25. dakikada Mario Balotelli ve 80. dakikada Yusuf Barasi'den geldi.

Fenerbahçe'de Sebastien Szymanski ve Jayden Oosterwolde gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştüler.

Ligde arka arkaya 6 maçını kazanan, 20 haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe puanını 82'ye yükseltti ve haftayı yine Galatasaray'ın (84) 2 puan gerisinde kapattı.

Üç hafta sonra kaybeden Hikmet Karaman yönetimindeki Adana Demirspor 39 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta fisktüründe Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adan aDemirspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da ezeli rakibi Galatasraay ile Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

85' GOL | Fenerbahçe, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sebastian Szymanski'nin kazanılan serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Serdar Dursun, dar açıdan topu ağlara gönderdi.

80' GOL | Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan topu alan Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Arka direğe açılan topu Yusuf Barasi iyi takip etti ve farkı bire indiren golü attı.

72' SARI KART | Fenerbahçe'de sarı kart gören Sebastian Szymanski, cezalı duruma düştü.

70' GOL | Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topa kaleci Vedat, hareketlendi ve topu uzaklaştırmak isterken Dusan Tadic'in önüne bıraktı. Tadic orta sahaya yakın bir noktadan vuruşunu yaptı ve topu boş ağlara gönderdi.

64' SARI KART | Savunma arkasına atılan topta Yusuf Barasi, topa hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler faul düdüğünü çaldı. Pozisyon sonrası Oosterwolde sarı kart gördü.

59' Dusan Tadic'in soldan ortasına kale önünde Miha Zajc vurmak istedi ama boş pozisyonda topu ıska geçti.

55' Fenerbahçe'de Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski sert vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

55' Fenerbahçe'de Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski sert vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

51' GOL | Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti. İrfan Can, kazanılan taç atışını bekletmeden Edin Dzeko'ya bıraktı. İki rakibinden sıyrılan Bosnalı golcü sol ayağıyla yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

41' Ferdi Kadıoğlu'nun yerden içeri çevirdiği topa Edin Dzeko vurmak istedi ama Adana Demir savunması izin vermedi.

36' Fenerbahçe bu kez Edin Dzeko'nun şutunda direğe takıldı. Dönen topa İrfan Can hareketlendi ama istediği vuruşu yapamadı.

30' Mario Balotelli, kaleye uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi. Savunmadan seken top kornere gitti.

25' GOL | Mario Balotelli attı, Adana Demirspor beraberliği yakaladı. İrfan Can'dan büyük hata! Djiku'nun geri pasında topu Mert Müldür'e atmak isteyen İrfan Can Eğribayat, topu Balotelli'nin önüne bıraktı. İtalyan golcü, topu boş ağlara göndererek takımı adına eşitliği yakaladı.

17' GOL | Fenerbahçe, Alexander Djiku ile golü buldu. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Zajc ortayı yaptı. Ön direkte Mert Müldür topu arkaya doğru aşırdı. Arka direkte kendini unutturan Djiku topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

13' Fenerbahçe'de sağ kanattan aldığı topu çok iyi taşıyan İrfan Can Kahveci, yay üzerinden iyi vurdu. Bu şut direk dibinden auta gitti.

5' Fenerbahçe yine etkili geldi. Dzeko'nun pasında topla buluşan Szymanski vuruşunu yaptı. Top kaleciden döndü. Dönen topa Tadic vurdu ama meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

3' Fenerbahçe, Szyamanski ile direğe takıldı. Zajc'ın pasıyla karşı karşıya kalan Szymanski'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.

2' Dusan Tadic'in sol kanattan arka direğe çevirdiği top herkesi aştı. Adana Demirspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.