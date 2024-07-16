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Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini duyurdu

Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini duyurdu
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Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ın transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını şu şekilde duyurdu:

“Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın

Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.”

Etiketler oğuz aydın Fenerbahçe transfer
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