Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini duyurdu

Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ın transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını şu şekilde duyurdu:

“Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın

Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.”