Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini duyurdu
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Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ın transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını şu şekilde duyurdu:
“Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın
Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.”
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