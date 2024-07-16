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''Fenerbahçe TFF seçiminde Büyükekşi'yi destekleyecek'' iddiası ortalığı karıştırdı

''Fenerbahçe TFF seçiminde Büyükekşi'yi destekleyecek'' iddiası ortalığı karıştırdı
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TFF seçimleri öncesinde, Fenerbahçe'nin geçmişte sıkça eleştirdiği Mehmet Büyükekşi'yi destekleyeceği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda 18 Temmuz Perşembe günü, başkanlık seçimi yapılacak. Seçimde, 2022’den beri başkanlık görevini yürüten Mehmet Büyükekşi ile eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.

 Daha önce aday olduğunu belirten eski Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın desteklediği öne sürülen UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sert açıklamalarda bulunarak yarıştan çekilmişti. Erdal Alkış'ın adaylığı ise onaylanmamıştı.

FENERBAHÇE BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLEYECEK İDDİASI

Spor kamuoyu bu gelişmeler ışığında 2 gün sonra yapılacak TFF seçimlerini beklerken, gazeteci Hakan Gündoğar’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Gündoğar, Fenerbahçe’nin seçimde Büyükekşi’yi destekleyeceğini öne sürdü.

Sarı lacivertli kulüpten bu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

 Geçtiğimiz yıllarda Büyükekşi’yi sert açıklamalarda eleştiren ve Büyükekşi’nin TFF seçime erken gitmesi için imza veren kulüplerin başında gelen Fenerbahçe hakkında böyle bir iddianın ortaya atılması kafaları karıştırdı.

Etiketler Fenerbahçe Büyükekşi iddia destek TFF
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