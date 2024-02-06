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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kadroları belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kadroları belli oldu
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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde, Galatasaray ise Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya gönderdi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 24 haftasını topladığı 63 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averajla lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Union Berlin'den ayrılan Leonardo Bonucci ile 6 aylık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic ve Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü de kiralık olarak kadrosuna kattı.

3 yeni transfer kadroda

Sarı-lacivertliler, yenilenmiş kadrosuyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de başarı hedeflerken, son 16 turundan itibaren mücadele edeceği kadroyu resmen belirledi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer aldı.

Mert Müldür, yine eklenmedi

Öte yandan takımdan kiralık olarak ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in yanı sıra Serdar Aziz, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Öte yandan Ryan Kent kadroda yer alırken, grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür yine kadroda yer bulamadı.

Etiketler fenerbahçe aday galatasaray
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