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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kadroya alınmadı
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Fenerbahçe'nin bu akşam Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu maçı öncesi sakatlık geçiren Ferdi Kadıoğlu'nun kadroya alınmadığı açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille'i evinde konuk edecek.

Fransa'da oynanan 2-1'lik maçın rövanşında Fenerbahçe mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

En az 1 farklı galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe, karşılaşmaya saatler kala sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, arka adele gerilemesi sebebiyle Lille maçı kadrosundan çıkarıldı.

Etiketler Ferdi Kadıoğlu maç kadro
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