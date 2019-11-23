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  4. 23 Kasım 2019 15:59

Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçında yok

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç, BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesine alınmadı.

Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçında yok
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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç sakatlandı. Sarı-Lacivertliler'de sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç, BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi ve Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı olan Isla da kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin BtcTurk Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Victor Moses.

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