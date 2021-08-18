Fenerbahçe'de UEFA maçı öncesi sürpriz: Kadroya yer almadı
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı HJK Helsinki maçları için oyuncu listesini UEFA'ya bildirirken listede Samatta yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda Dimitris Pelkas, Steven Caulker, Kim Min-Jae, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Mathias Zanka, Mauricio Lemos ve Diego Perotti yer almadı.
Fenerbahçe, sakatlığı olmamasına rağmen HJK Helsinki maçının kadrosuna Mbwana Samatta'yı almadı. Samatta'nın FFP kuralları nedeniyle kafileye eklenmediği iddia edildi.
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