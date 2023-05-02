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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek açıklaması

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek açıklaması
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Fenerbahçe resmi kanallarından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe son hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşmış ve rakibini 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

"YIRTIK VE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

Sarı-Lacivertli ekipten mücadele sakatlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Etiketler fenerbahçe ismail kartal açıklama
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