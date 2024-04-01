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Fenerbahçe'den PFDK sevklerine tepki!

Fenerbahçe'den PFDK sevklerine tepki!
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Fenerbahçe'nin yöneticisi Fethi Pekin, PFDK'ya yapılan sevklere tepki gösterdi ve alınan kararlara karşı bireysel savunma hakkının korunacağını ifade etti.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin yapılan PFDK sevklerine Fenerbahçe'den ilk tepki Fethi Pekin ile geldi.

Sarı-lacivertli kulübün resmî iletişim kanalları aracılığıyla açıklamalarda bulunan Pekin, şunları söyledi:

"Değerli Camiamız,

Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor.

Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar.

Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK’ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.

Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir.

Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Etiketler Fenerbahçe PFDK sevk Fenerbahçe
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