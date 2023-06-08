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Fenerbahçe'den transfer bombası: Edin Dzeko'ya resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'den transfer bombası: Edin Dzeko'ya resmi teklif yapıldı
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya resmi teklifini yaptı.

İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre; Fenerbahçe, bu sezon Inter formasıyla 14 gol - 5 asistlik performans sergileyen Edin Dzeko'ya senelik 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdi.

Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için takımıyla birlikte İstanbul'a gelecek olan Edin Dzeko, Manchester City maçıyla birlikte son kez takımının formasını giyecek ve biten sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılacak.

Boşnak golcü Fenerbahçe'nin teklifine "evet" derse, finalden sonra İstanbul'da kalabilir.

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DZEKO'NUN INTER KARİYERİ
Kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma gibi önemli takımlarda oynayan Dzeko, 2021 yazından bu yana Inter forması giyiyor.

37 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü, Inter formasıyla 2 sezonda 100 maça çıkarken, 31 gol atıp 15 de asist üretti.

Etiketler Fenerbahçe teklif transfer fenerbahçe
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