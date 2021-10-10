Fenerbahçe'nin Kore atılımı devam ediyor
Yaz transfer döneminde Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim’in takıma katılmasıyla Koreli futbolseverlerin ilgi oklarını üzerine çevirdiği Fenerbahçe, Kore atılımına devam ediyor.
Yaz transfer döneminde Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim’in takıma katılmasıyla Koreli futbolseverlerin ilgi oklarını üzerine çevirdiği Fenerbahçe , attığı adımlarla bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak istiyor.
Son olarak Kore’nin bağımsız kimliğinin büyük bir sembolü olan Kore alfabesinin ilanının, Güney Kore’de milli bayram olması nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Sarı-Lacivertli kulüp, ardından yeni bir projeyi duyurdu. Buna göre, yakın zamanda PUMA’nın Seoul mağazasında futbolcu isimlerinin Kore alfabesiyle yazılı olduğu Fenerbahçe formaları satışa çıkacak ve Kore halkıyla buluşacak. Fenerium bu önemli adımını Kore halkı ile Korece bir metinle paylaştı.
Kore halkının bağımsız kimliğinin önemli bir sembolü olan ve bir milli bayram olarak kutlanan Kore alfabesinin ilan gününü kutluyoruz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 8, 2021
페네르바체는 한민족의 자주적 정체성의 중요한 상징이자 대한민국의 국경일인 한글날을 축하합니다! pic.twitter.com/g64bK6V64C
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