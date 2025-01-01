Futbolseverlere müjde: TRT bu maçları şifresiz yayınlayacak

TRT Spor, İtalya Süper Kupası maçlarının yayın haklarını satın aldı. Maçlar şifresiz olarak yayınlanacak.

İtalya Süper Kupası yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak.

MAÇLAR TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK

Dört takımın mücadele edeceği İtalya Süper Kupası yarı final ve final maçlarının yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan turnuvanın TRT Spor üzerinden şifresiz şekilde yayınlanacağı duyuruldu.

YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

2 Ocak 2025 Perşembe

22:00 Inter - Atalanta (TRT Spor)



3 Ocak 2025 Cuma

22:00 Juventus - Milan (TRT Spor)

FİNAL 6 OCAK'TA

İki mücadelenin de galipleri 6 Ocak Pazartesi günü kupa için sahaya çıkacak. Kingdom Arena'da oynanacak olan mücadele yine TRT Spor'dan yayınlanacak.