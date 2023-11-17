Hakeme kafa atan futbolcuya hapis

Zonguldak'ta geçtiğimiz yıl oynanan futbol karşılaşmasında maçın hakemini kafa atarak yaralayan futbolcu 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde geçtiğimiz yıl Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrasında maçın hakemi İ.İ.’a kafa atan Devrek AKD takımı oyuncusu S.A.’ın cezası belli oldu. Bir yıl süren dava sonucunda mahkeme Devrek AKD takımı oyuncusu S.A.’ı haksız görerek 6 ay hapis cezası verdi.

Karar şu şekilde açıklandı:

"27 Şubat günü 14:00’da Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde Devrek AKD - Sakarya A.Ş. arasında oynanan futbol müsabakasında Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu tarafından hakem olarak atanan İ.İ.’a Devrek AKD oyuncusu S.A. gördüğü kırmızı kart sonrası kafa atmıştı ve müsabaka yarıda kalmıştı, müsabakanın hakemi İ.İ. olayın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden darp raporu alarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olmuştu. Futbol hakemi yaklaşık 1 buçuk sene süren davada, bütün davalara katılarak davanın sonuçlanmasını bekledi ve sonunda karara bağlandı. S.A. hakkında müsabakada görevli olan Futbol Hakemi İ.İ.’a kafa atma ve yaralama iddiasıyla açılan davada yargılanması sonucunda her iki tarafında tanık olarak gösterildiği şahıslar dinlendi. Sanığın atılı suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmakla, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer göz önünde bulundurularak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 265/1 maddesi gereğince takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." (HABER MERKEZİ)

DHA