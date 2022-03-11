İşte koşar adım Şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'un tek rakibi

Süper Lig'te rakipleriyle arayı açıp koşar adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, Avrupa’da Milan, Manchester City, PSG ve Real Madrid gibi dünya devlerini de geride bırakmayı başardı. Trabzonspor'un şimdi tek bir rakibi kaldı.

Süper Lig'te sezona damgasını vuran Trabzonspor, birçok istatistikte rakiplerine önemli farklar atmayı başardı.

Bordomavili takımın bu sezonki en önemli istatistiklerinden biri de ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 27'sinde rakip ağlara gol gönderme başarısı oldu.

Bundesliga'da 25 maçta da gol atan Alman ekibinin ardından bu istatistikte ikinci olan bordo- mavililerin geride bıraktığı takımlar ise parmak ısırtıyor.

Buna göre İspanya'nın lideri Real Madrid 5 (27 maçta), İngiltere'de Manchester City 3 (28 maçta), Fransa'da PSG 3 (27 maçta) ve İtalya'da da Milan 2 maçı (28 maçta) golsüz tamamladılar. Trabzonspor'un öne çıkan istatistiklerinden birisi de oynadığı maçlardaki gol atma yüzdesi.

Ligde 28 maçta 52 kez rakip fileleri havalandıran ve en fazla gol atan takım konumunda bulunan Trabzon, ortalama 48 dakikada bir gol attı. Sabahîn haberine göre ayrıca bu sezon atılan 52 golün farklı hikâyeleri de var. Ceza sahası içerisinde etkili olan Fırtına, 52 golün 46'sını bu bölgeden buldu; ceza alanı dışından ise sadece 6 gol atabildi. Bu gollerden sadece 2 tanesi de duran toptan geldi. Penaltılardan da 7 gol attı.