Ivan Pirozhenko: Galatasaray Seleznyov'un formalarını bile bastırdı

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Seleznyov'un menajeri Ivan Prozhehko, sosyal medya hesabından transferle ilgili konuştu. Prozhenko, Türk basınında Seleznyov'un Çaykur Rizespor ile anlaştığı yönündeki iddaların gerçeği yansıtmadığını ve Galatasaray'la görüştüklerini söyledi.

Ivan Prozhenko, "Seleznyov'un durumuyla ilgili gerçekleri açığa kavuşturmak istiyorum. Türk basınında Seleznyov'un, Çaykur Rizespor'la sözleşme imzaladığı iddia edildi. Bu doğru değil. Kimseyle sözleşme imzalamadık Çaykur Rizespor, Seleznyov'u isteyen 5-6 kulüpten biri. Biz şu anda 2 yıl önce yeniden gündemde olan Galatasaray'la görüşüyoruz ama bazı pürüzler var." dedi.

"FATİH TERİM ETKİSİ"

Ivan Prozhenko, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i işaret ederek, "Bildiğiniz üzere Türkiye'de sistem farklı. Başkanlar kulüplerin sahibi değil ve seçimle göreve geliyorlar. Dolayısıyla başkanlar dışında başka insanların da etkisi oluyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'da Seleznyov'un formaları zaten basılmış." diedi.

