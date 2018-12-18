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  4. 18 Aralık 2018 22:58

Ivan Pirozhenko: Galatasaray Seleznyov'un formalarını bile bastırdı

Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Yevhen Seleznyov için menajerinden flaş Galatasaray sözleri geldi. Seleznyov'un menajeri Ivan Prozhenko, Seleznyov ile Galatasaray'ın anlaştığını hatta tecrübeli golcünün formalarının bile bastırdığını iddia...

Ivan Pirozhenko: Galatasaray Seleznyov'un formalarını bile bastırdı
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Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Seleznyov'un menajeri Ivan Prozhehko, sosyal medya hesabından transferle ilgili konuştu. Prozhenko, Türk basınında Seleznyov'un Çaykur Rizespor ile anlaştığı yönündeki iddaların gerçeği yansıtmadığını ve Galatasaray'la görüştüklerini söyledi.

Ivan Prozhenko, "Seleznyov'un durumuyla ilgili gerçekleri açığa kavuşturmak istiyorum. Türk basınında Seleznyov'un, Çaykur Rizespor'la sözleşme imzaladığı iddia edildi. Bu doğru değil. Kimseyle sözleşme imzalamadık Çaykur Rizespor, Seleznyov'u isteyen 5-6 kulüpten biri. Biz şu anda 2 yıl önce yeniden gündemde olan Galatasaray'la görüşüyoruz ama bazı pürüzler var." dedi.

"FATİH TERİM ETKİSİ"

Ivan Prozhenko, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i işaret ederek, "Bildiğiniz üzere Türkiye'de sistem farklı. Başkanlar kulüplerin sahibi değil ve seçimle göreve geliyorlar. Dolayısıyla başkanlar dışında başka insanların da etkisi oluyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'da Seleznyov'un formaları zaten basılmış." diedi.

Galatasaray , Yevhen Seleznyov
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