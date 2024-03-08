  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Lucas Torreira'nın transferi için resmi açıklama

Lucas Torreira'nın transferi için resmi açıklama

Lucas Torreira'nın transferi için resmi açıklama
Güncelleme:

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira hakkında konuştu.

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'den Lucas Torreira açıklaması geldi.

"GALATASARAY SATIN ALDI"

Riquelme, "Torreira, Boca formasıyla oynamak istediğini söylüyor, babasıyla birlikte Boca maçlarına geliyor. Galatasaray onu satın almıştı. Şimdi Icardi ile birlikte Türkiye'de. Geçen yıl ligi kazandılar. Boca için oynamak istiyor ama Galatasaray bonservisini almıştı. Bana, "Hiç şimdiki kadar çok para kazanmadım ve imzaladım" dedi. Yani neler olacağını göreceğiz" dedi.

Etiketler Galatasaray transfer Lucas Torreira
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik kredide şartlar belli oldu 180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik kredide şartlar belli oldu Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' İmamoğlu, Erdoğan'la ilk tanıştığı an: ''Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'' İmamoğlu, Erdoğan'la ilk tanıştığı an: ''Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'' İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada Yaşlanırken gençleşmenin sırrını bulan Meryem Uzerli yine imaj değiştirdi Yaşlanırken gençleşmenin sırrını bulan Meryem Uzerli yine imaj değiştirdi Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada KDV uyanıkları şimdi yandı! Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu KDV uyanıkları şimdi yandı! Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu Dolar, Euro ve altın kritik sınırı da aştı Dolar, Euro ve altın kritik sınırı da aştı O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası! O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir!