Lucas Torreira'nın transferi için resmi açıklama

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira hakkında konuştu.

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'den Lucas Torreira açıklaması geldi.

"GALATASARAY SATIN ALDI"

Riquelme, "Torreira, Boca formasıyla oynamak istediğini söylüyor, babasıyla birlikte Boca maçlarına geliyor. Galatasaray onu satın almıştı. Şimdi Icardi ile birlikte Türkiye'de. Geçen yıl ligi kazandılar. Boca için oynamak istiyor ama Galatasaray bonservisini almıştı. Bana, "Hiç şimdiki kadar çok para kazanmadım ve imzaladım" dedi. Yani neler olacağını göreceğiz" dedi.