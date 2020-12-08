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YÜZ YÜZE EĞİTİM 4 OCAK'TA YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK ? BAKAN AÇIKLADI
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  5. 08 Aralık 2020 21:38

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak.

Millilerin maç programı şöyle:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
 

A Milli Futbol Takımı
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