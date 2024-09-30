Atakan Karazor milli takım kararını verdi
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Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'un A Milli Takım'da oynamaya karar verdiği öne sürüldü.
Sky Sport'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.
Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak Gurbetçi yıldızın tercihinin Türk Milli Takımı olduğu kaydedildi.
TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.
Vincenzo Montella'nun davet götürmesi halinde Atakan Karazor'un hayali gerçekleşecek.
Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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