  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Atakan Karazor milli takım kararını verdi

Atakan Karazor milli takım kararını verdi

Atakan Karazor milli takım kararını verdi
Güncelleme:

Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'un A Milli Takım'da oynamaya karar verdiği öne sürüldü.

Sky Sport'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak Gurbetçi yıldızın tercihinin Türk Milli Takımı olduğu kaydedildi.

TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.

Vincenzo Montella'nun davet götürmesi halinde Atakan Karazor'un hayali gerçekleşecek.

Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Etiketler ALMANYA türkiye Atakan Karazor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mevduat faizi oranları değişti: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? Mevduat faizi oranları değişti: 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı Türkiye'nin yerli kamikaze İHA'sı Kargu, zırh delici başlıkla hedefini 12'den vurdu Türkiye'nin yerli kamikaze İHA'sı Kargu, zırh delici başlıkla hedefini 12'den vurdu Rahmi Koç'tan batış hikayeleri: 20 yıl sonra ilk kez itiraf etti Rahmi Koç'tan batış hikayeleri: 20 yıl sonra ilk kez itiraf etti En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat Bakanlıktan hayati uyarı: ''Havadan atılacak, bulursanız temas etmeyin'' Bakanlıktan hayati uyarı: ''Havadan atılacak, bulursanız temas etmeyin'' Murat Sancak Adana Demirspor'u satılığa çıkardı Murat Sancak Adana Demirspor'u satılığa çıkardı PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı İzmir'de akılalmaz olay: Ambulans kaçtı, polis kovaladı İzmir'de akılalmaz olay: Ambulans kaçtı, polis kovaladı
Banka borcu olanlar dikkat: Dev banka alacaklarını 3 firmaya sattı Banka borcu olanlar dikkat: Dev banka alacaklarını 3 firmaya sattı Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Alkol fiyatlarına yine yeniden zam geliyor Alkol fiyatlarına yine yeniden zam geliyor Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti Gölün dibinde 540 milyar dolarlık ''hazine'' bulundu Gölün dibinde 540 milyar dolarlık ''hazine'' bulundu Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber Akbank'tan veri sızıntısı iddialarına ilişkin ilk açıklama Akbank'tan veri sızıntısı iddialarına ilişkin ilk açıklama TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha EYT sonrası Türkiye'nin ''çalışandan çok emeklisi olan '' 6 ili belli oldu EYT sonrası Türkiye'nin ''çalışandan çok emeklisi olan '' 6 ili belli oldu