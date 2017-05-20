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  5. 20 Mayıs 2017 16:15

Kerem Demirbay'ı Löw ikna etti

Daha önce milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını söylemesine rağmen son anda Almanya’yı seçen Kerem Demirbay konusunda flaş detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kerem Demirbay'ı Löw ikna etti
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Daha önce milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını söylemesine rağmen son anda Almanya’yı seçen Kerem Demirbay konusunda flaş detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Öyle ki gurbetçi orta saha oyuncusunu Almanya forması giymeye ikna eden isim, bizzat Joachim Löw. Yazın Rusya’da yapılacak Konfederasyon Kupası’nın kadrosuna Kerem’i aldığını söyleyen Löw, bu hamlesiyle genç futbolcuyu heyecanlandırırken, kararının da değişmesini sağladı.

Kerem Demirbay’la yaptığı yüz yüze son görüşmede teknik direktör Löw’ün, Almanya Milli Takımı’nın tüm turnuvalarda yer aldığını hatırlatması ve bu yöndeki bir tercihin kariyeri açısından çok daha mantıklı olacağını söylemesi oyuncuyu ikna etti.

Fanatik

milli takım , Kerem Demirbay , almanya , löw