Samet Aybaba'nın yeni görevi belli oldu

Teknik direktör Samet Aybaba, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Samet Aybaba'nın Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.



1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerine başlayan Aybaba, günümüze kadar Kayserispor, Adana Demirspor, Vanspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Trabzonspor, BB Ankaraspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerinde çalıştı.



UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Samet Aybaba, son olarak 2023-2024 yılları arasında Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.

İHA