Nihat Kahveci'den olay yaratacak Emre Belözoğlu iddiası

Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kupada da Başakşehir'e 2-1 yenilip turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline gelirken emektar futbolcu Nihat Kahveci, genç teknik adam ve Emre Belözoğlu'yla ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da karşılaşmayı Selçuk Şahin'le birlikte tribünde takip etti. 42. dakikada Fernandes'in golü ve ardından Lemos'un gördüğü kırmızı kartın ardından morali bozulan Emre Belözoğlu, düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.



NİHAT KAHVECİ'DEN EROL BULUT VE EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabında sarı lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci, çarpıcı iddialarda bulundu. Sarı lacivertlilerin bu sezon şampiyon olsa dahi Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini ifade eden Kahveci, Emre Belözoğlu'nun radikal kararlar alacağını belirtti.

"İN SAHAYA DERİM, BUNDAN KÖTÜSÜ OLAMAZ"

Nihat Kahveci, arkadaşı Emre Belözoğlu'na seslenerek 'İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz' ifadelerini kullandı.

Kahveci'nin sözleri şöyle:

"Emre Belözoğlu yerinde olmak istemezdim. Görevini yap bu futbolu izle misali. Çok üzgündür. Harun hata yapmaya çıkmış gibi oynadı. Szalai'ye ayak uyduramadılar."