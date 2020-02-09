ÖZET | Sivasspor 1-1 Başakşehir maç sonucu

Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Sivasspor - Başakşehir maç özeti ve maçın detaylaru haberimizde...

Medipol Başakşehir'in golünü 66. dakikada Demba Ba kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golü 80. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi.

Şampiyonluk yarışındaki tüm takımları yakından ilgilendiren karşılaşmanın berabere bitmesinin ardından Demr Grup Sivasspor puanını 42 yaptı ve maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Medipol Başakşehir de puanını 40 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak.

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. MAÇTA ÜÇ İSİM SAKATLANDI

Demir Grup Sivasspor'da 11. dakikada Barış Yardımcı, 70. dakikada Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Medipol Başakşehir ise Mahmut Tekdemir, 87. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

ELINA OYUNDAN ÇIKMASINA SİNİRLENDİ

Medipol Başakşehir'de 70. dakikada oyundan alınan Eljero Elia, teknik direktör Okan Buruk'un bu kararına tepki gösterdi.

SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 71. dakikasında Yasin Öztekin ceza sahası içinde sağ taraftan ortasını kale sahasına yapmak istedi. Bu sırada araya Medipol Başakşehirli Gael Clichy girdi. Orta şansına izin vermek istemeyen Clichy topun önüne kaydı ve müdahalede bulundu. Yasin Öztekin, Clichy'nin topu uzun süre eliyle kestiğini belirterek penaltı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu. Ancak hakem Halis Özkahya pozisyonun penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.

