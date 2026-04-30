Ricardo Quaresma’dan sürpriz ziyaret

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübe ziyarette bulundu. Quaresma, Tüpraş Stadyumu’nda ağırlandı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, kulüp başkanı Serdal Adalı’nın Quaresma’yı makamında kabul ettiği belirtildi. Görüşmede samimi bir sohbet gerçekleştirildiği ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiği ifade edildi.

2010-2012 ve 2015-2020 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Quaresma, bu süreçte kazanılan iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

