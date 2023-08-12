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Ronaldo'nun başı belada! Hapse girebilir

Ronaldo'nun başı belada! Hapse girebilir
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Al-Nassr ile Al-Short maçında gol attıktan sonra haç çıkartan Cristiano Ronaldo'nun başı büyük dertte.

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen Arjantinli Yıldız Cristiano Ronaldo’nun Al-Shorta takımına karşı oynanan maçta attığı gol sonrası yaptığı haç işareti tepki çekti.

Ronaldo’nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Buna benzer bir olay ise bir dönem Galatasaray’da forma giyen Juan Pablo Pino’nun başına gelmişti. Pino, Al-Nassr takımında top koşturduğu zamanlarda Hz. İsa'nın dövmesini yaptırmış, ardından bu sebeple tutuklanmıştı.

2011 yılında yaşanan olaydan sonra Pino özür diledikten sonra kulüp yöneticileri araya girmiş ve oyuncunun serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Arabistan’da Hıristiyanlığa dair bir hareket yapılması dine davet olarak algılanıyor ve bu suç olarak kabul ediliyor.

 

Etiketler Cristiano Ronaldo Ronaldo Al-Nassr ile Al-Short maçı
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