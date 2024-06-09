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Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar

Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar
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Fenerbahçe Başkan adaylığından Ali Koç lehine çekilen Sadettin Saran, kongreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de bugün başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Şu ana kadar 22 bini aşkın kongre üyesinin oy kullandığı belirtildi.

Birçok ünlü isim de kongre üyesi sıfatıyla oy kullanırken, medya patronu Sadettin Saran da oy kullanmak için Şükrü Saraçoğlu'na geldi.

Geçmişte Fenerbahçe Başkanı olacağını çokça kez dile getiren Saran, Ali Koç lehine başkanlıktan çekilmişti.

Oy verme işlemi sürerken Koç ile fotoğraf çekilen Saran, sonrasında ise kısa açıklamalarda bulundu.

Tele1'den Egehan Erkün'e konuşan Saran, dün gece Habertürk ekranlarında yayınlanan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın tarihi yayınını seyretmediğini söyledi.

Saran ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

”Bundan sonra benim en büyük temennim, bundan sonra Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler ile mücadele etmeyecek. Dışarısı ile mücadele edeceğiz. İnşallah bu söylemlerde herkes samimidir. Biz aday olabilseydik en önem vereceğimiz şeylerden bir tanesi, şampiyonluktan sonra kavgasız, dövüşsüz, barışçıl hep beraberdi. Sloganımızda öyleydi hep beraberdi. Ama bundan sonra öyle olacak inşallah."

Etiketler sadettin saran ali koç Aziz yıldırım
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