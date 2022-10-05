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Hakan Çalhanoğlu, Barcelona'yı yıktı

Hakan Çalhanoğlu, Barcelona'yı yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldiği maçta Inter Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gecenin maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekibin golü ilk yarının uzatma dakikalarında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şık vuruşunda gelirken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

2 golün geçersiz sayıldığı karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, İtalyan ekibi Barcelona'yı tek golle mağlup etmeyi başararak zorlu bir mücadeleden 3 puanla ayrılmış oldu.

Bu skorla Inter C Grubu'ndaki puanını 6'ya yükselterek 9 puanlı lider Bayern Münih'in ardından ikinci sıraya yerleşti. 3 puanda kalan Barcelona 3. sırada kalırken, son sıradaki Victoria Plzen henüz puanla tanışamadı.

C Grubu 4. hafta mücadelesinde iki ekip bu kez Barcelona'nın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

 

 

Etiketler Hakan Çalhanoğlu inter barcelona şampiyonlar ligi maç sonucu
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