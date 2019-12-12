ÖZET | Bayer Leverkusen-Juventus maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Juventus ile Bayer Leverkusen karşılaştı. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazandı ve 5 galibiyet ve 1 beraberlikle son 16 turuna adını yazdırdı.

Juventus'a galibiyeti getieren goller, 75. dakikada Dybala'nın asistinde Cristiano Ronaldo ve 90+2. dakikada Higuain'den geldi.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Juventus'ta de Ligt'in olmadığı maçta milli oyuncumuz Merih Demiral lk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir performans sergiledi ve taraftarlarından da alkış almayı başardı.

Grupta sadece Atletico Madrid deplasmanında 2-2'lik sonuçla puan kaybı yaşayan Juventus, lider olarak son 16 turuna geçiş yaptı. Üst üste 2 maç kazanarak son 16 turu için ümitlenen Leverkusen ise 6 puanla 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

