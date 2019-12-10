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  5. 10 Aralık 2019 23:08

ÖZET | Napoli: 4 - Genk: 0 maç sonucu

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, Milik'in hat-trick yaptığı maçta Genk'i 4-0 yendi ve son 16 turuna adını yazdırdı. Napoli - Genk maç özeti haberimizde...

ÖZET | Napoli: 4 - Genk: 0 maç sonucu
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Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 6. hafta da Napoli ile Genk karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 4-0 kazandı. Napoli - Genk maç özeti haberimizde...

NAPOLİ - GENK MAÇI ÖZETİ

Napoli'nin galibiyet gollerini 3., 26. ve 38.(P) dakikalarda Milik ile 48.(P) dakikada Mertens kaydetti.

Bu sonuçlarla beraber Napoli 12 puana yükseldi ve gruptan Liverpool'un ardından 2. sırada çıktı. Salzburg'un 7 puanının olduğu grupta Genk ise 1 puanla macerasına nokta koymuş oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları 16 Aralık 2019'da çekilecek.

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