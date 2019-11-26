Real Madrid U19 Takımı, PSG U19 Takımı'nı 6-3 yendi

UEFA Gençlik Ligi'nde inanılmaz bir geri dönüş yaşandı. Galatasaray U19 Takımı'nın grubunda yer alan Real Madrid ile PSG'nin U19 takımları, İspanya'da karşı karşıya gelirken kazanan, 6-3'lük skorla Real Madrid oldu.

Mücadelenin 52. dakikasında PSG 3-1 öne geçerken, 57. dakikada Sissako'nun kırmızı kart görmesiyle PSG 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Real Madrid inanılmaz bir geri dönüş gerçekleştirdi ve karşılaşmayı 6-3 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 6. dakikada Miguel Baeza penaltıdan, 63. dakikada Carlos Gonzalez, 66 ve 69. dakikalarda Pedro Ruiz, 73. dakikada Sergio Calvo ve 90. dakikada Pablo Delgado kaydetti.

PSG'nin golleri ise, 41, 49 ve 52. dakikalarda Arnaud Muinga'nın ayağından geldi.

