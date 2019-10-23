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  5. 23 Ekim 2019 22:46

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nun 3. haftasında RB Leipzig evinde Zenit ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki mücadeleyi 1-0 geriden gelen RB Leipzig 2-1 ile kazandı. Chelsea de Ajax'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarına devam edildi.

Almanya ekibi Leipzig, G Grubu mücadelesinde ağırladığı Rusya temsilcisi Zenit'i 2-1 yendi. Leipzig'in gollerini 49. dakikada Konrad Laimer, 59. dakikada Marcel Sabitzer, Zenit'in golünü 25. dakikada Yaroslav Rakitskiy attı. Leipzig'in 6 puana ulaştığı grupta, Zenit 4 puanda kaldı.

H Grubu'nda ise İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.

Ajax, 40 maç sonra evinde oynadığı bir maçta gol atamayarak 133 gollük serisinin sona ermesine engel olamadı.

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