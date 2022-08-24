Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan maçlarının ardından Benfica, Viktoria Plzen ve Maccabi Haifa, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu gece 3 maç oynandı.
Portekiz'in Benfica takımı, 2-0 kazandığı maçın rövanşında, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 mağlup ederek turu geçti.
Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, sahasında konuk ettiği İsrail kulübü Maccabi Haifa'yla 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Maccabi Haifa, gruplara kaldı.
Günün diğer maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ve Azerbaycan'ın Karabağ takımı karşı karşıya geldi. Golsüz biten ilk maçın rövanşını 2-1 kazanan Viktoria Plzen, gruplarda mücadele etme şansını kazanan bir diğer takım oldu.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Dinamo Kiev, Kızılyıldız ve Karabağ, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
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