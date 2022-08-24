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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan maçlarının ardından Benfica, Viktoria Plzen ve Maccabi Haifa, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu gece 3 maç oynandı.

Portekiz'in Benfica takımı, 2-0 kazandığı maçın rövanşında, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 mağlup ederek turu geçti.

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, sahasında konuk ettiği İsrail kulübü Maccabi Haifa'yla 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Maccabi Haifa, gruplara kaldı.

Günün diğer maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ve Azerbaycan'ın Karabağ takımı karşı karşıya geldi. Golsüz biten ilk maçın rövanşını 2-1 kazanan Viktoria Plzen, gruplarda mücadele etme şansını kazanan bir diğer takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Dinamo Kiev, Kızılyıldız ve Karabağ, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. 

Etiketler şampiyonlar ligi gecenin sonuçları
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