  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. UEFA'dan Türk hakeme görev

UEFA'dan Türk hakeme görev

UEFA'dan Türk hakeme görev
Güncelleme:

Türk hakem Atilla Karaoğlan, Decic ile The New Saints takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Karadağ'ın Podgorica şehrinde Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

İHA

Etiketler UEFA fifa kokartı Atilla Karaoğlan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yok böyle bir hırsızlık: Arkadaşının anahtarını kopyalayıp, evini soydu Yok böyle bir hırsızlık: Arkadaşının anahtarını kopyalayıp, evini soydu Adana Demirspor'a vize engeli: Hazırlık kampı iptal oldu Adana Demirspor'a vize engeli: Hazırlık kampı iptal oldu Türkiye'de son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'de son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu Ev sahiplerinin istekleri say say bitmiyor: Findeks raporu bile istiyorlar Ev sahiplerinin istekleri say say bitmiyor: Findeks raporu bile istiyorlar Bu otomobillerde ÖTV %80'den %30'a düşecek Bu otomobillerde ÖTV %80'den %30'a düşecek Yüzlerce ağaç kesildi, köylüler hıçkıra hıçkıra ağladı Yüzlerce ağaç kesildi, köylüler hıçkıra hıçkıra ağladı Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir
Türkiye'nin çürümeye terk edilen milyonluk araçları görüntülendi Türkiye'nin çürümeye terk edilen milyonluk araçları görüntülendi ''Çalışanlar ve emekliler TÜİK'e dava açıp, maaş zammı alabilir'' ''Çalışanlar ve emekliler TÜİK'e dava açıp, maaş zammı alabilir''