Sergen Yalçın: İstediğimiz kadroyu kurabilirsek Alanyaspor'da kalmak isterim

Ligin genelinde çok fazla gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım” dedi.

Sergen Yalçın, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Alanyaspor ile devam etmek isterim ama iki haftadır yaptığımız görüşmeler iyi geçmedi. Bir görüşme daha yapacağız. Şartlar uygun olursa, devam ederiz. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz. Ama belki yönetim farklı düşünebilir. Bekleyip göreceğiz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı da değerlendiren Yalçın şunları söyledi:

"Son maç olmasına rağmen, puan olarak ihtiyaç olmamasına rağmen bugün iki taraf da iyi mücadele etti. Gidip gelen bir oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarısında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım. Bu da bizim daha iyi yerde olmamızı engelledi. Ama Alanyaspor ligi iyi yerde bitirmiştir. Ailemizden birini kaybettik ama oyuncularımız iyi karakter ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Yukarıya hedef koyabiliriz diye düşündük ama son 1 aylık süreç istediğimiz gibi olmadı. Yönetime, taraftara çok teşekkür ederim, bizimle çok ilgilendiler."

