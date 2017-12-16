Sneijder'in menajerinden sürpriz teklif !

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için kulislere sürpriz bir iddia düştü... Sarı-kırmızılı takımın sezon başında yollarını ayırdığı Wesley Sneijder'in geri dönmek için nabız yokladığı ileri sürüldü. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice'e transfer olan Wesley, burada sadece 8 maçta şans bulurken, 1 asist yapabildi. Fransız basını, teknik direktör Lucien Favre'nin 'fizik yetersizliği' nedeniyle uzun süredir kadroya bile almadığı Hollandalı yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığını yazmış hatta MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile el sıkıştığı belirtilmişti.

'Bonservis de ödemezsiniz'

Menajer Guido Albers'in Galatasaraylı yöneticileri de arayarak, "Sneijder, Nice'te mutsuz. İsterseniz geri dönebilir" mesajını ilettiği iddia edildi. Albers'in transfer halinde Nice'in herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceği garantisini de verdiği kaydedildi. Sneijder'in sözleşmesinde, Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takıma gitmesi halinde '15 milyon euro tazminat öder' maddesi yer alıyor.

G.Saray'da 8 kupa aldı

Sneijder, 4.5 sezon forma giydiği Galatasaray'da 175 maçta 46 gol atarken bir o kadar da asist gerçekleştirdi. 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası zaferi yaşayan yıldız, TFF Süper Kupa'yı da 3 kez kaldırdı.

Başkan farklı konuşmuştu!

Nice Başkanı Jean- Pierre Rivere geçtiğimiz günlerde, "Bence futbolcuları kısa süre içinde yargılamamak gerekiyor. Wesley harika bir futbolcu. Bir sakatlık yaşadı. Nice'te kalıp mücadele etmeye devam edecek" diyerek, Sneijder'e destek vermişti.