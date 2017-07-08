Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Atınç Nukan'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
'Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.
Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla'