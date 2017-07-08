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  5. 08 Temmuz 2017 17:01

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Atınç Nukan'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş, Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi
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Beşiktaş, Atınç Nukan'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama: 

'Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 

RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir. 

Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir. 

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla'

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