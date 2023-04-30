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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta derbi maçında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbi saat 19.00'da başlayacak. Kritik maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Her zaman olduğu gibi Mynet Spor Canlı Anlatım sayfasından da müsabakayı takip edebilirsiniz.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA İKİ İSİM KAMPTAN AYRILDI

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi için maç kadrosunda yer almayan Emre Taşdemir ve Yusuf Demir, tesislerden ayrıldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Mert, Rosier, Saiss, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

RACHID GHEZZAL OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal maçta oynanacak derbide forma giyemeyecek.


Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Ghezzal'ın yokluğunda son haftaların golcü isimlerinden Nathan Redmond'a görev vermesi bekleniyor.

Etiketler Beşiktaş Galatasaray galatasaray derbi beşiktaş
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