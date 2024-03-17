Fenerbahçe, Trabzonspor'u Trabzon'da devirdi

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, zorluk düzeyi yüksek bir maçla kapattı. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması 2-3 şeklinde Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşılaştı. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2 olarak mağlup etti.

Maç sonrası saha karıştı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi Trabzonspor'un taraftarları sahaya girdi ve saha bir anda karıştı.

Maç gol düellosuna dönüştü

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazanırken maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin gollerini 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti. İkinci yarıda maçı 2-2'ye getirmesine rağmen mağlup olmaktan kurtulamayan Trabzonspor'un gollerini ise 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Fenerbahçe'nin nefesi Galatasaray'ın ensesinde

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 79'a yükseltirken, Trabzonspor 49 puanda kaldı. Fenerbahçe, 81 puanlı Galatasaray'ın arkasında zirve yarışını sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlarken, Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Sahaya yabancı madde yağdı maç durdu

Dev maçta 50. dakika oynanırken Trabzonspor tribünlerinden sahaya yabancı madde yağdı. Bu maddelerden biri Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'e isabet etti. Kendisini yere bırakan Dusan Tadic'in yanına giden hakem Halil Umut Meler, taraftarların yabancı madde atmayı sürdürmesi üzerine yardımcılarını yanına çağırdı. Anons yapılmasını isteyen Halil Umut Meler, oyunu tekrar başlatmaya hazırlanırken, bu kez de yardımcı hakemin yanına düşen torpil nedeniyle bir kez daha maçı durdurdu. Yaklaşık beş dakika duran karşılaşma, yapılan anons sonrası kaldığı yerden devam etti.

Halil Umut Meler, 64. dakikada Trabzonspor'un kaydettiği gol sonrası bir anons daha yapılmasını istedi. Trabzonspor tribünlerinden atılan yabancı maddelerin durmaması sonucu ikinci kez anons yapılırken, bordo-mavili futbolcular da taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in sakatlandığı pozisyonda da tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı. Livakovic, çenesine isabet eden madde nedeniyle tevasinin tamamlanmasının ardından oyuna geri döndü.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.