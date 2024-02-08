Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı sürerken, şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de 25. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya süren şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, 1.75 oranla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'ın oranı ise 1.80 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 25. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıran kırana geçen zirve mücadelesi şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

İlk 24 haftanın geri kaldığı Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanla zirveyi paylaşmaya devam ederken, sarı-lacivertliler averaj farkıyla ezeli rakibini önünde bulunuyor.

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.75

Galatasaray: 1.80

Beşiktaş: 50

Trabzonspor: 50

Adana Demirspor: 100

Süper Lig'de puan durumu ise şöyle: