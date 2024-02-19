Süper Kupa maçı oynanacak mı? Açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin nisan ayında yapılmasının planlandığını duyurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, yaşanan olaylar sonrası iki takımın da maça çıkmaması nedeniyle ertelenmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan açıklamada, iptal kararının katılımcı takımlar ve TFF arasında ortak mutabakata varılarak alındığı ifade edildi. Resmi siteden yapılan açıklama neticesinde bir çok kişi Süper Kupa Finali'nin oynanmayacağını düşündü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda finalin iptal edildiğine dair yorumlar yapıldı.

SÜPER KUPA MAÇI NİSAN AYINDA OYNANACAK

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.