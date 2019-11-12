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  4. 12 Kasım 2019 18:09

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha!

Süper Lig'de üst üste teknik adam ayrılıkları yaşanıyor. Son olarak Antalyaspor'da görev yapan Bülent Korkmaz, Akdeniz ekibindeki görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha!
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Antalyaspor'da son dönemdeki kötü gidişat ve alınan mağlubiyetler sonrası istifa edeceği veya görevden alınacağı söylentileri yayılan teknik direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Bülent Korkmaz, paylaşımında, "Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sayın Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

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Antalyaspor , bülent korkmaz
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