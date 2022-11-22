Suudi Arabistan Teknik Direktörü , Messi ile böyle dalga geçti!

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan imkansızı başararak Arjantin'i 2-1 mağlup etmişti. Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard'tan olay yaratan bir paylaşım geldi.

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan imkansızı başararak Arjantin'i 2-1 mağlup etmişti. Suudi Arabistan'ın teknik direktörü Herve Renard'tan olay yaratan bir paylaşım geldi.

Renard tüm dünyanın dilinde

Suudi Arabistan'ın müthiş zaferi sonrası teknik direktör Herve Renard gündeme oturdu. Son derece başarılı taktiğiyle Arjantin'i mağlup etmeyi başaran Renard'a tüm dünyadan övgü yağdı.

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Messi paylaşımı olay oldu

Dünyanın gündeminde olan Herve Renard ise resmi Instagram hesabından paylaştığı Messi'li bir fotoğraf olay yarattı.

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, resmi Instagram hesabından Messi'nin Cristiano Ronaldo'yla birlikte yer aldığı ikonik satranç fotoğrafına kendi kafasının montajlandığı görseli paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok etkileşim alan paylaşım oldu.