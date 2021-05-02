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Taraftar stadı bastı; dev maç ertelendi

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında bugün oynanması planlanan Manchester United - Liverpool karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının maç öncesi Old Trafford Stadı'na girerek sahayı işgal etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Premier Lig'in 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi, ev sahibi takımın taraftarları stat önünde protesto gösterisi düzenledi.

Manchester ekibinin Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi.

MAÇ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi

Etiketler İngiltere Premier Lig Premier League Manchester United - Liverpool
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