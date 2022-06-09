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Tolga Ciğerci adım adım Trabzonspor'a gidiyor

Tolga Ciğerci adım adım Trabzonspor'a gidiyor

Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'ye teşekkür etti. Süper Lig'den talipleri olan Tolga Ciğerci'nin kendisine gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Tolga Ciğerci ile Başakşehir'in yolları ayrıldı. İstanbul ekibi, kontratı sona eren deneyimli futbolcuyla yeni sözleşme yapmama kararı aldı.

TOLGA CİĞERCİ SÜPER LİG'DE KALACAK GİBİ

Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci kendisine takım aramaya başlarken, 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den bazı takımların talip olduğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere Tolga Ciğerci menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerilmişti. Trabzonspor'un Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürüldü. Sosyal medyada yer alan habere göre tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak.

Etiketler Trabzonspor tolga ciğerci trabzonspor
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